Üniversiteden İlkokul Öğrencilerine Hediye

20.05.2026 11:46
Iğdır'da üniversite öğrencileri ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıttı.

Iğdır Üniversitesi Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü personel ve öğrencileri, Melekli Atatürk İlkokulu öğrencilerine dağıtılmak üzere içinde çeşitli okul gereçlerinin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Hazırlanan paketler Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş ve üniversite öğrencilerince çocuklara verildi.

Burada çocuklarla konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, "Sizi ziyaret gelmek için sabırsızlandık. Sizin her biriniz bir dünyasınız, bizim geleceğimizsiniz. Üniversitede okuyan ağabeyleriniz, ablalarınız size hediye hazırlamışlar. Biz de bugün o hediyeleri size vermek için geldik. Bu sizi ne kadar sevdiğimizin, sizin için yüreğimizin ne kadar attığının küçük bir nişanesidir. Sizi çok seviyorum, rabbim hepinizi korusun, annenize, babanıza bağışlasın." dedi.

Öğrenciler, okul bahçesinde, son zamanlarda Türk dünyasında sıklıkla oynanan kartal dansı gösterisi yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

