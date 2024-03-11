Ünlü çocuk oyuncunun annesinden uyarılar
İSTANBUL - Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer, çocuğunu oyuncu yapmak isteyen annelere uyarılarda bulundu. Gezer, çocuğu oyuncu olan annelerin çocuklardan önce kendilerinin değişime uğradığını bunun da çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti.
Pek çok çocuk oyuncu farklı karakterlerle dizi, film veya reklamlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Küçük yaşta gelen şöhret ve ilgi çocuklar üzerinde kimi zaman olumsuz etkilere neden olabiliyor. Bu değişim zaman zaman çocukların dışında ebeveynlerinde değişimine neden oluyor. Bu durumda ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Son yılların ünlü çocuk oyuncusu olan ve bir televizyon dizisinde 3 yıl rol olan Kuzey Gezer'in annesi ani gelen tanınırlığın çocuklardan önce aileleri değiştirdiğini belirterek, "Anneler siz oyuncu değilsiniz. Bir şeyler yaparken biz bunu yaptık dememeliler onun yerine oğlum veya kızım yaptı demeliler. Öyle bir şey ki oyuncu annelerinde çocuklardan çok annelerde bir değişim oluyor. Bunu yapmasınlar. Çocuğa bu durumu yansıtmamalılar. Kuzey 3 yıl boyunca bu dizide dolu dolu bulundu. Dizi başladığı an evimizde televizyonu biz kapatıyorduk. Kuzey'in kendisini izlemesine izin vermiyorduk. O farkındalığı evde yaşamasına izin vermiyorduk. Çünkü zaten dışarı çıktığımızda Kuzey'e çok fazla ilgi var. Çocuk zaten bunun farkında biz daha fazla çocuğa bunu yansıtmak istemedik." diye konuştu. Gezer ayrıca Kuzey'i fırsat buldukları her an açık havada dışarıya çıkardıklarını ve sosyalleşmesi için çaba harcadıklarını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Ünlü çocuk oyuncunun annesinden uyarılar - Son Dakika
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve haksız kazanç elde eden 17 kişi tutuklandı. Operasyonda, 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının yayılmasını temenni etti ve adaletsizliklere dikkat çekti. Programa birçok yetkili ve milletvekili de katıldı.
Düzce Belediyesi, Büyük Cami önünde kurduğu stantta, vatandaşlara salep ikramında bulunuyor. İkramlar ay boyunca Cedidiye Cami önünde sürecek.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.
Edirne'de Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, sıcak pide yemek isteyerek fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İftar sofralarını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar, 20 TL'ye satılan pideleri almak için akşam saatlerinde fırınlara akın etti. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar evlerine dönerken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide ya da ekmek tercih etti.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.
Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı ve Süleymaniye Camisi'nde ramazanın ilk iftarı yapıldı. Vatandaşlar, meydanda çimenliklere serdikleri sofra bezlerinin üzerine yiyeceklerini çıkararak iftar saatini bekledi. Mehter takımı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından 1. Ordu Komutanlığı Topçu Taburu tarafından top atışı gerçekleştirildi. Sultanahmet Camisi'nde ve Süleymaniye Camisi'nde akşam namazı kılanlar teravih namazını beklemeye başladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın farklı noktalarında iftar programları düzenlemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, bugün Aydın genelinde 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?