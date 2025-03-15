Ünlü Oyuncu Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Yaklaşık 30 yıldır sinema ve dizi sektöründe önemli roller üstlenen ve önceki akşam 51 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Şinasi Yurtsever, Atatürk Kültür Merkezi ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şinasi Yurtsever, henüz 51 yaşındayken önceki akşam yaşamını yitirdi. 1996 yılından beri dizi ve sinema sektöründe çok sayıda çalışmaya imza atan Yurtsever bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yurtsever için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yurtsever'in oyuncu arkadaşları, yakınları, sevenleri katıldı. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ünlü oyuncu daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.