Ünlü Şarkıcı Turgut Karataş Hastaneye Kaldırıldı

Güncel

\'Tahmin edilmesi en zor seçimde\' kritik sonuçlar geldi

Neymar\'a bir şok daha

Esenyurt\'a gitmeyen Burcu Köksal, canlı yayında resti çekti: İşim olmaz

Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı

Etlik Şehir Hastanesi 'nde tedavisi süren 61 yaşındaki Karataş'ın menajeri Murat Boran, ünlü şarkıcının son durumunu açıkladı.Murat Boran, "Dün akşam ağırlaştı. Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne getirdik. Yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Doktorlar, akciğerlerinin iflas ettiğini ve makineye bağlı nefes aldığını söyledi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında hastaneye kaldırılan Turgut Karataş'a 'akciğer kanseri' teşhisi konmuş ve kanser hücrelerinin karaciğerine kadar sıçradığı, sağlık durumunun da kötüye gittiği açıklanmıştı.