Ürdün, Barış Anlaşmasını İptal Etmekten Uzak

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail ile barış anlaşmasını iptal etmenin ülkesine ve Filistin'e hizmet edeceğine inanmadığını belirterek, bunun Ürdün'ün ve Filistinlilerin çıkarlarına hizmet etmek için kullanıldığına işaret etti.

Safedi, Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ürdünlü Bakan, bu toplantının "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları öncesinde istişari bir koordinasyon çerçevesi" kapsamında gerçekleştiğine işaret ederek, toplantının Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması ve Batı Şeria ile Kudüs'te yükselen gerilimin düşürülmesini vurguladığını belirtti.

Ürdün ile İsrail arasında 1994'te varılan Vadi Araba Barış Anlaşması'na ilişkin ise Safedi, "Barış anlaşmasının iptal edilmesinin Ürdün ve Filistin'e hizmet edeceğine inanmıyoruz ve barış anlaşmasını Ürdün'ün çıkarlarını korumak ve Filistin halkına hizmet etmek için kullanacağız." dedi.

Safedi, "Barış anlaşması tozla dolu bir belgedir ancak iptal edilmesi Ürdün ve Filistin'e fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm bölgeyi büyük bir felakete sürüklediğine dikkati çeken Safedi, İsrail'in gerilimi tehlikeli bir şekilde tırmandırmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Vadi Araba Anlaşması

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.