Ürdün, Beyrut Uçuşlarını Askıya Aldı

Güncel

AMMAN, 24 Eylül (Xinhua) -- Ürdün'ün Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu, Pazartesi günü ikinci bir duyuruya kadar Ürdün havayollarının Beyrut'a olan uçuşlarını askıya aldı. Devlete ait Petra Haber Ajansı, kararın bölgede artan gerilimlerin artması ve sivil havacılıkta güvenliğin sağlanması gereği nedeniyle alındığını bildirdi.

Ülkenin önde gelen havayolu şirketi olan Ürdün Kraliyet Havayolları da Sivil Havacılık Düzenleme Komisyonu'nun talimatları üzerine 48 saatliğine Beyrut'a olan uçuşlarını durduracağını açıkladı. Karar, Beyrut Havalimanı'na giden tüm ulusal havayolu uçuşlarını etkiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 35'i çocuk ve 58'si kadın olmak üzere 492 kişi hayatını kaybederken, 1.645 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğusunda gerçekleştirdiği yoğun baskınların ardından bu bölgelerde yaşayan binlerce kişi yerlerini terk ederek Beyrut ve Lübnan Dağı'na doğru yola çıktı. Pazartesi günkü hava saldırıları, Gazze'de İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği en yoğun bombardıman oldu ve on binlerce Lübnanlının, İsrail'in uyarıları sonucu bölgeyi tahliye etmesine yol açtı.