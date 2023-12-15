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Ürdün'de Filistinlilere Destek Gösterisi - Son Dakika
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Ürdün'de Filistinlilere Destek Gösterisi

Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına karşı Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, İbadurrahman Camisi önünde toplanarak sloganlar attı ve pankartlar açtı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Ürdün\'de Filistinlilere Destek Gösterisi
15.12.2023 - 16:23,
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Ürdün'de, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla, başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki İbadurrahman Camisi önünde toplanan Ürdünlüler, "Canımızla, kanımızla sana feda olacağız ey Mescid-i Aksa", "Git, git Hamas, her şeyden önce arkandayız" ve "Ürdün'ün tamamı Hamas'tır" sloganları attı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Dünyada en büyük tehdit ABD hükümetidir", "Gazze Holokostu'nu durdurun" ve "Amerika saldırganlığın başıdır" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 449 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
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