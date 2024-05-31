Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Refah kentine saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Refah kentine saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Ürdün\'de İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne ve Refah kentine saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve güneydeki Refah kentine düzenlediği saldırıları protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyarak Refah'ı kurtarma çağrısı yaptı. Ürdün halkı, Gazze'ye destek gösterilerine devam edeceğini belirtti.

31.05.2024 16:21
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Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve güneydeki Refah kentine saldırılarını protesto için gösteri düzenlendi.

Başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde toplanan yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki En-Nahil Meydanı'na doğru yürüdü.

"Direnişin kararlılığıyla işgalin katliamlarına yanıt gelecek" mottosuyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıları protesto edilerek, "Refah'ı kurtarın" sloganları yükseldi.

Ellerinde Filistin bayrakları olan göstericiler, ayrıca Refah'ta İsrail'in saldırısında yanan sığınmacı kampının fotoğraflarını taşıdı.

Göstericilerden Ayid Kuttam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye destek gösterilerine katıldığını belirterek, Ürdün halkının Gazze'ye destekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Kuttam, tüm Arap ülkelerine de Gazze için sokaklara dökülme, Gazze'yi ihmal etmeme çağrısında bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinlinin öldürüldüğünü, 81 bin 777 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Refah kentine saldırılarını protesto gösterisi düzenlendi - Son Dakika

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