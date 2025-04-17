Ürdün'den Aksa'ya Baskına Sert Tepki

Ürdün, İsrailli aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukot'un işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "tehlikeli ve kabul edilemez bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Sukkot'un bu sabah fanatik Yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrailli vekiller tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınların ve fanatik Yahudilerin polisin korumasında burada sergiledikleri kışkırtıcı uygulamaların en sert biçimde kınandığı ifade edildi.

Bunun "tehlikeli ve kabul edilemez bir tırmanış, kabul edilemez bir provokasyon, Mescid-i Aksa'nın kutsallığına ve oradaki tarihi hukuki statükoya aykırı bir ihlal" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Ürdün yönetiminin, İsrailli milletvekilleri ile çok sayıda fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını kesin bir dille reddettiği ve şiddetle kınadığı vurgulandı.

Mescid-i Aksa'ya yapılan bu baskınların "işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli durumun daha da kötüleşmesi, Kudüs'te işgalci güç olarak varlığını sürdüren İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Aksa'da zamansal ve mekansal bir bölünmeyi dayatma girişimi" anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve burada Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliğinin olmadığının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, "işgalci güç olarak varlığını sürdüren İsrail'in, Kudüs'teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara karşı sürdürdüğü ihlallerini, yasa dışı uygulamalarını ve kutsal mekanların kutsallığını ihlal etmesini durdurmaya yönelik kararlı bir tutum sergileme" çağrısında bulunuldu.

Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla sadece Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu, Aksa'nın işlerini yönetmek ve buraya girişleri düzenlemek için münhasır yetkinin Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde olduğu kaydedildi.

İsrail'deki Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Sukot, İsrail polisinin korumasında bu sabah Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Geçmişte nefret suçlarından hüküm giymiş sabıkalı İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sukkot'un düzenlediği baskının ardından Aksa'da "son 30 yılda olmayan değişimin kendi döneminde gerçekleştiğini" savunmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Hamursuz Bayramı'nın beşinci gününde (bugün) İsrail polisinin korumasında 2 bin 258 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurmuştu.

Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 6 bini aştığı belirtilmişti.

İsrail'de 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar sürecek olan Hamursuz (Pesah) Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının devam etmesi bekleniyor.

Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.