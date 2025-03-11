Ürdün'den İsrail'e Elektrik Kınaması

AMMAN, 11 Mart (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in rehineleri serbest bırakması için Hamas'a baskı yapmak amacıyla Gazze'ye elektrik tedarikini durdurma kararını güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada İsrail'in kararı, Filistinlileri aç bırakma ve abluka altına alma politikasının açık şekilde devamı olarak nitelendirildi.

Açıklamada İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması ve uluslararası hukukun açık ihlali anlamına gelen kararın, Gazze'de gerilimi yeniden tırmandırma riski taşıdığı belirtildi.

Bakanlık, uluslararası toplumu ateşkes anlaşmasına bağlı kalma, tüm hükümlerini uygulama, Gazze'ye yeniden elektrik verme ve insani yardımların benzeri görülmemiş bir insani felaketle karşı karşıya olan kuşatma altındaki bölgenin her noktasına ulaşması için belirlenen geçişleri yeniden açma konusunda İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen pazar günü yaptığı açıklamada "Gazze'ye elektrik tedarikinin derhal durdurulması için bir emir imzaladığını" söylemişti.

Cohen, bu kararın Gazze'de halen tutulan rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a baskı yapma amacıyla alındığını belirtti. İsrail'in verdiği rakamlara göre Hamas'ın elinde halen 59 rehine bulunuyor ve bunlardan 24'ünün hayatta olduğu düşünülüyor.

Cohen, "Tüm rehinelerin geri dönmesini sağlamak ve savaş bittiğinde Hamas'ın Gazze'de bulunmamasını garanti etmek için mevcut tüm araçları kullanacağız" dedi.

İsrail, Hamas'la imzalanan ateşkes anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının sona erdiği 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye gıda dahil yardım sevkiyatlarını engelliyor.