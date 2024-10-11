Ürdün, İsrail Bakanı Smotrich'i Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail Bakanı Smotrich'i Kınadı

Ürdün, Smotrich'in ülkeyi ele geçirme talebini kınadı, açıklamalar aşırılıkçı bulundu.

11.10.2024 02:46
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Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Ürdün'ün ele geçirilmesini talep ettiği açıklamalarını kınayarak, bunu aşırılıkçı kışkırtıcı düşüncenin bir yansıması olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in Ürdün'ün ele geçirilmesini talep ettiği açıklamalarına tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün "uluslararası hukukun ve uluslararası normların ihlali olarak bu kışkırtıcı ve dışlayıcı açıklamaları kesinlikle reddettiği ve kınadığı" ifade edildi.

Açıklamada, Smotrich'in bu açıklamalarının Ürdün'e zarar vermeyeceği gibi, Filistinlilerin 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere kendi bağımsız ve egemen devletlerini kurma yönündeki devredilemez haklarını da ortadan kaldırmayacağı kaydedildi.

Bu açıklamaların dünyaya İsrailli bakan Smotrich'in savunduğu aşırı ırkçı ideolojinin tehlikesini gösterdiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söylemişti.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını vermişti.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtlamıştı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etmişti.

Daha önce "Filistin diye bir halkın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich'in bu ifadeleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Ürdün'ü içine alan "Büyük İsrail" haritası

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 20 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyarette Likud Partisinin eski lideri Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.

İsrail'in "Büyük İsrail" politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki "Vadedilmiş Topraklar" inancına ve tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarına doğru genişlemeyi öngören hedefe dayanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail Bakanı Smotrich'i Kınadı - Son Dakika

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