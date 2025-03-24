Ürdün, İsrail'in Gazze Planını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün, İsrail'in Gazze Planını Kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze'den Filistinlileri zorla göç ettirmek için yeni birim kurma kararını kınadı.

24.03.2025 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail güvenlik kabinesinin, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulması kararını onaylamasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin sözde "gönüllü ayrılışı" adı altında zorla göç ettirilmesini amaçlayan özel bir birim kurma kararının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin topraklarındaki varlığını hedef alan tüm İsrail uygulamaları geçersizdir ve uluslararası hukukun, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olup, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik suç niteliği taşıyan uygulamaların bir parçasıdır." ifadeleri yer aldı.

Ürdün, İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ihlal eden adımlarını kesin bir dille reddettiğini ve kınadığını vurguladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart gecesi yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararının onaylandığı duyurulmuştu.

Kurulacak yeni müdürlüğün, Filistinlilerin Gazze'den sürgünü için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışacağı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" ifade edilmişti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Gazze Planını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

09:51 Sorgudan yeni detay Ekrem İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler Sorgudan yeni detay! Ekrem İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:28:13. #7.12#
SON DAKİKA: Ürdün, İsrail'in Gazze Planını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement