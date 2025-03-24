Ürdün, İsrail'in Gazze Planını Kınadı

Ürdün, İsrail güvenlik kabinesinin, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulması kararını onaylamasını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin sözde "gönüllü ayrılışı" adı altında zorla göç ettirilmesini amaçlayan özel bir birim kurma kararının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistinlilerin topraklarındaki varlığını hedef alan tüm İsrail uygulamaları geçersizdir ve uluslararası hukukun, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olup, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik suç niteliği taşıyan uygulamaların bir parçasıdır." ifadeleri yer aldı.

Ürdün, İsrail hükümetinin uluslararası hukuku ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ihlal eden adımlarını kesin bir dille reddettiğini ve kınadığını vurguladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 Mart gecesi yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak yeni bir birim kurulması kararının onaylandığı duyurulmuştu.

Kurulacak yeni müdürlüğün, Filistinlilerin Gazze'den sürgünü için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışacağı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" ifade edilmişti.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etmişti.