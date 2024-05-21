Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'de ateşkes çağrısını yineledi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurgulayarak, insani yardımların bölgeye sürdürülebilir şekilde ulaştırılması faaliyetlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Kral Abdullah ayrıca uluslararası toplumun, Gazze'ye insani yardımların gecikme olmaksızın ulaştırılması konusunda sorumluluklarını üstlenmesinin önemini vurguladı. Ürdün Kralı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmesi gerektiğini de yineledi.

21.05.2024 18:41
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineleyerek, insani yardımların bölgeye sürdürülebilir şekilde ulaştırılması faaliyetlerinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün ziyaretinde bulunan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kral 2. Abdullah tarafından başkent Amman'daki Hüseyni Sarayı'nda kabul edildi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli durum ele alındı.

Ürdün Kralı, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

2. Abdullah ayrıca Gazze'ye insani yardımların sürdürülebilir şekilde mümkün olan tüm yollarla herhangi bir itiraz veya gecikme olmaksızın ulaştırılması faaliyetlerinin yoğunlaştırılması konusunda uluslararası toplumun sorumluluklarını üstlenmesinin önemi vurguladı.

Gazze'deki trajik insani duruma dikkati çeken Ürdün Kralı, bu çerçevede BM tarafından belirlenen hayati öneme sahip rolünü yerine getirmesi için Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) desteklenmesi gerektiğini yineledi.

Açıklamada, İsveçli Bakan'ın Ürdün ziyaretinin süresine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi - Son Dakika

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