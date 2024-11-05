Ürdün Kralı'ndan İsrail'e Tepki

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AMMAN, 5 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Kralı 2. Abdullah uluslararası topluma, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama da dahil olmak üzere bölgedeki tansiyonu artıracak kararlara karşı çıkmaları çağrısında bulundu.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Amman'da araya gelen Kral, insani felaketin hafifletilmesi için Gazze'ye yardımların arttırılması ve mümkün olan tüm yollarla dağıtımının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki tehlikeli durumun sonuçları konusunda da uyarıda bulunan Ürdün Kralı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşının durdurulmasının bölgedeki çatışmaların yayılmasını önlemek için kilit adım olacağına işaret etti.

Açıklamaya göre Kral ayrıca, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışa ulaşılması için siyasi ortam yaratılması çağrısında bulunarak Estonya'nın Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için verdiği desteği takdir etti.

Estonya Cumhurbaşkanı ise Ortadoğu ve Avrupa'daki mevcut siyasi ve güvenlik durumunun ele alınmasının önemini vurguladı.