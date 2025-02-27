Ürdün Kralı, Suriye'nin Yeniden İnşasını Destekledi

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AMMAN, 27 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Kralı 2. Abdullah (sağda) Ürdün'ün başkenti Amman'daki Marka Askeri Havaalanı'nda Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü, 26 Şubat 2025.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, çarşamba günü Şara ile bir araya gelerek, Ürdün'ün Suriye'nin yeniden inşasına verdiği desteği bir kez daha vurguladı. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)