Ürdün, Lübnan'dan 35 Vatandaşı Tahliye Etti - Son Dakika
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Ürdün, Lübnan'dan 35 Vatandaşı Tahliye Etti

Ürdün, Lübnan'a gönderdiği yardım uçağıyla 35 vatandaşını tahliye etti ve 15 ton yardım malzemesi taşıdı.

12.10.2024 21:18
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Ürdün, Lübnan'a gönderdiği yardım uçağı ile ülkede bulunan vatandaşlarından 35 kişiyi tahliye etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kardeş Lübnan halkına 15 ton insani yardım malzemesi taşıyan Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçak bugün Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi. Ülkede bulunan Ürdün vatandaşlarından 35 kişi aynı uçakla tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.

Ürdün'ün Lübnan'a şimdiye kadar 8 yardım uçağı gönderdiğine işaret edilen açıklamada, toplam yardımların 125 tona ulaştığı kaydedildi.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 255 kişi öldü, 10 bin 524 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, Lübnan'dan 35 Vatandaşı Tahliye Etti - Son Dakika

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