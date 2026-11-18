Ürdün ordusuna ait Black Hawk helikopteri askeri eğitim tatbikatı sırasında düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün ordusundan yapılan açıklamaya göre, askeri eğitim tatbikatı sırasında orduya ait Black Hawk tipi helikopterlerden biri düştü. İlgili ekipler müdahale çalışmalarına başladı, kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
Ürdün ordusuna ait Black Hawk (Kara Şahin) tipi bir helikopterin askeri eğitim tatbikatı sırasında düştüğü bildirildi.
Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri eğitim tatbikatı sırasında Black Hawk tipi helikopterlerden birinin kaza sonucu düştüğü belirtildi.
Açıklamada, olayın ardından ilgili ekiplerin müdahale çalışmalarına başladığı ve kazayla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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