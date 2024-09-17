Ürdün, Saldırganın Naaşını Teslim Aldı

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 8 Eylül'de 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenleyen Ürdün vatandaşı Mahir Ziyab el-Cazi'nin naaşının teslim alındığını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, Cazi'nin naaşının ailesine teslim edilerek ülkesinde defnedilmek üzere teslim alındığını bildirdi.

İsrail'in kontrol altında tuttuğu Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında 8 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince gözaltına alınan Hüseyin en-Neimat ve Muslih el-Avdat isimli 2 Ürdünlünün serbest bırakılması için de Dışişleri Bakanlığının çabalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 8 Eylül'de İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, ilk belirlemelere göre olayın bireysel bir eylem olduğunu, tüm detayların netleştirilmesi için soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti. Bakanlık, saldırıyla ilgili İsrail'de soruşturması devam eden 2 şoförün durumunun ilgili makamlarca takip edildiğini bildirmişti.

İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail ile Ürdün arasındaki tüm kara sınır kapılarını kapatmış, Kral Hüseyin Sınır Kapısı 10 Eylül'de "eşyasız yolcular" için yeniden açılmıştı.