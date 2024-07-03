Ürdün ve Rusya, Gazze ateşkesi ve Suriye krizi üzerine görüş alışverişinde bulundu

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Ürdün ile Rusya, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını, Suriye krizindeki gelişmeleri ve siyasi çözüm yollarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Amman'da bir araya geldi.

Safedi ve Lavrentyev, ikili ilişkileri güçlendirmek için ortak öneme sahip konuları ele aldı.

İkili, Gazze'deki ateşkes çabaları ve yaşanan insani krizin yanı sıra Suriye meselesindeki çözüm yollarını masaya yatırdı.

Safedi "Suriye'den Ürdün'e silah ve uyuşturucu kaçakçılığı girişimlerinin devam etmesinin tehlikesi" konusunda uyarıda bulunarak, ülkesinin bu tehlikeyi sona erdirmek için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğini vurguladı.

Ürdün ordusu, 2023 yılında uyuşturucu ve nitelikli silah kaçakçılığında gözle görülür artış yaşandığını açıklamıştı. Ürdün yıllardır Suriye ve Irak'tan ülkeye sızma girişimleri ve kaçakçılıkla mücadele ediyor.