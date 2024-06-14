Ürdünlüler, ABD'nin İsrail'e verdiği destekleri kınadı

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Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen gösteride, ABD'nin Gazze Şeridi'ne saldırılarında İsrail'e verdiği destek kınandı.

Yüzlerce Ürdünlü, ABD'nin başkent Amman'daki Büyükelçilik binasının yaklaşık 3 kilometre uzağında, Suveyfiyye bölgesindeki Abdurrahman Camii önünde toplandı.

Göstericiler, ABD'nin Gazze'ye saldırıları konusunda Tel Aviv'i desteklemesi ve Arap ülkelerinin Gazze'ye karşı umursamaz tutumunu eleştiren sloganlar attı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri desteklediklerini; saldırılar karşısında onların yanında yer aldıklarını ifade eden göstericiler, Filistin bayrağı ve Filistinlileri destekleyen pankartlar taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.