Ürdünlüler, ABD'nin İsrail'e verdiği destekleri kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdünlüler, ABD'nin İsrail'e verdiği destekleri kınadı

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen gösteride, ABD'nin Gazze Şeridi'ne saldırılarında İsrail'e verdiği destek kınandı. Yüzlerce Ürdünlü, ABD'nin başkent Amman'daki Büyükelçilik binasının yaklaşık 3 kilometre uzağında, Suveyfiyye bölgesindeki Abdurrahman Camii önünde toplandı. Göstericiler, ABD'nin Gazze'ye saldırıları konusunda Tel Aviv'i desteklemesi ve Arap ülkelerinin Gazze'ye karşı umursamaz tutumunu eleştiren sloganlar attı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

14.06.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen gösteride, ABD'nin Gazze Şeridi'ne saldırılarında İsrail'e verdiği destek kınandı.

Yüzlerce Ürdünlü, ABD'nin başkent Amman'daki Büyükelçilik binasının yaklaşık 3 kilometre uzağında, Suveyfiyye bölgesindeki Abdurrahman Camii önünde toplandı.

Göstericiler, ABD'nin Gazze'ye saldırıları konusunda Tel Aviv'i desteklemesi ve Arap ülkelerinin Gazze'ye karşı umursamaz tutumunu eleştiren sloganlar attı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri desteklediklerini; saldırılar karşısında onların yanında yer aldıklarını ifade eden göstericiler, Filistin bayrağı ve Filistinlileri destekleyen pankartlar taşıdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Filistin, Tel Aviv, İsrail, Çocuk, Gazze, Amman, Ürdün, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdünlüler, ABD'nin İsrail'e verdiği destekleri kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 19:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdünlüler, ABD'nin İsrail'e verdiği destekleri kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement