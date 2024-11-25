Uruguay'da Sol Aday Orsi Kazandı - Son Dakika
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Uruguay'da Sol Aday Orsi Kazandı

Yamandu Orsi, Uruguay'da devlet başkanlığı seçiminde zafer kazanarak yeni başkan oldu.

25.11.2024 05:16
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Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda sol görüşlü aday Yamandu Orsi, seçimden zaferle ayrıldı.

Uruguay'da yapılan sandık çıkış anketlerine göre, devlet başkanlığı için yarışan Muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amlio) adayı sol görüşlü Yamandu Orsi oyların çoğunluğuna ulaştı.

İktidardaki Ulusal Parti'den (Partido Nacional) Alvaro Delgado ise yenilgiyi kabul etti.

Uruguay Seçim Mahkemesi oy sayımına ilişkin henüz resmi sonuçları duyurmasa da Devlet Başkanı Luis Lacalle ve iktidar partisi adayı Delgado, Orsi'yi seçim galibiyetinden ötürü tebrik etti.

Delgado, halkın kararına saygı duyduklarını belirterek, "Bugün halk, Uruguaylılar kimin devlet başkanı olacağını belirledi ve ben buradan Yamandu Orsi'yi tebrik ediyor ve onun partisini selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Danışmanlık şirketi Equipos'un verilerine göre, Orsi oyların yüzde 49,5'ini alarak ilk sırada yer alırken, Delgado ise yüzde 45,9 seviyesinde kaldı.

Bir başka araştırma şirketi Opsiyon'a göre, Orsi, yüzde 48,7 ile birinci, Delgado yüzde 46,7 ile ikinci sırada seçimi tamamlıyor.

Ülkeyi 2010-2015 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın desteğini alan Orsi, 2025-2030 döneminde yönetimin başında olacak.

Tarih öğretmeni, siyasi aktivist ve eski belediye başkanı olan 57 yaşındaki Orsi, 9 yıl sonra merkez sağın iktidarına son verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uruguay'da Sol Aday Orsi Kazandı - Son Dakika

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