Urumiye Gölü havzasında yağış 450 milimetreyi aştı, su alanı 1922 kilometrekare oldu - Son Dakika
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Urumiye Gölü havzasında yağış 450 milimetreyi aştı, su alanı 1922 kilometrekare oldu

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Urumiye Gölü havzasında yağış 450 milimetreyi aştı, su alanı 1922 kilometrekare oldu
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Batı Azerbaycan Çevre Koruma Genel Müdürü Hüccet Cebbari, Urumiye Gölü havzasına 450 milimetrenin üzerinde yağış düştüğünü, gölün suyla kaplı alanının yaklaşık 1922 kilometrekare olduğunu açıkladı. Cebbari, tahminlerin gelecek yıl göldeki su miktarını artıracağını belirtti.

URUMİYE (AA) – TOLGA AKBABA - İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki dünyanın ikinci büyük tuz gölü olan Urumiye Gölü, zaman zaman kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalsa da ziyaretçilerini güzelliğiyle ağırlamaya devam ediyor.

Adını Türk nüfusun yoğun olduğu Urumiye kentinden alan ve İran'ın kuzeybatısında yer alan Urumiye Gölü, kendine has tabiatıyla ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Zaman zaman kuruma tehlikesiyle de karşı karşıya kalan Urumiye Gölü, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkı için de ekonomik öneme sahip.

"UNESCO Biyosfer Rezervleri" listesinde yer alan Urumiye Gölü aynı zamanda cilt hastalıkları ile romatizmaya iyi gelen çamuru ve tuzlu suyu sayesinde ziyaretçilerin yüzme ve dinlenme amacıyla uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunan Urumiye Gölü, Van Gölü'ne 147 kilometre mesafede yer alıyor. En derin noktası yaklaşık 16 metreye ulaşan göl, göç dönemlerinde birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Ulaşımı kısaltmak amacıyla gölü ikiye bölecek şekilde inşa edilen yolun kurumayı hızlandırdığı belirtilse de yağışların arttığı dönemlerde kuraklığın etkisi belirgin şekilde azalıyor.

Gölün güney kesimlerinde ise tuz ticareti yapılıyor. Özellikle kıyı şeridinde biriken yoğun tuz tabakası toplanarak piyasaya sürülüyor.

Bölge ekonomisine ve doğal yaşama önemli katkı sunan Urumiye Gölü'nün çevresindeki bakımsızlık ise dikkati çekiyor.

"Bu yıl yine bölgeye iyi miktarda yağış bekleniyor"

Batı Azerbaycan Eyaleti Çevre Koruma Genel Müdürü Hüccet Cebbari, Urumiye Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 gün öncesine kadar bölgede önemli ölçüde yağış meydana geldiğini ve göl havzasına da ciddi miktarda su aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Urumiye Gölü havzasına 450 milimetrenin üzerinde yağış düştü. Bu durum gölün önemli ölçüde su toplamasını sağladı. Rakım 1270,57 metre, gölün suyla kaplı yüzey alanı yaklaşık 1922 kilometrekare, su hacmi ise yaklaşık 2,5 milyar metreküptür."

Altı yıl önce Urumiye Gölü'nün tamamen kuruduğunu hatırlatan Cebbari, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu yıl yine bölgeye iyi miktarda yağış bekleniyor. Bu tahminler, önümüzdeki günlerde ve aylarda gölün yeniden önemli ölçüde su toplayacağına işaret ediyor. Umarız bu gerçekleşir. Böyle olması halinde, gelecek yılın ilkbahar ve yaz aylarında göldeki su miktarının mevcut seviyeden kesinlikle daha yüksek olacağını düşünüyoruz."

Kaynak: AA
Urumiye GölüAzerbaycanEkonomiGüncelÇevreYaşamDünyaDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Urumiye Gölü havzasında yağış 450 milimetreyi aştı, su alanı 1922 kilometrekare oldu - Son Dakika
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