Uşak Banaz'da kamyonet iki kardeşe ve araca çarparak devrildi, 3 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak Banaz'da kamyonet iki kardeşe ve araca çarparak devrildi, 3 kişi ağır yaralandı

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Uşak Banaz\'da kamyonet iki kardeşe ve araca çarparak devrildi, 3 kişi ağır yaralandı
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Uşak Banaz'da Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen kamyonet, Kaplangı köyü yakınlarında park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile iki kardeş ağır yaralandı; kamyonet devrildi, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobile ve iki kardeşe çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen N.T. (32) yönetimindeki 10 NU 018 plakalı kamyonet, Kaplangı köyü yakınlarında yol kenarında park halindeki 35 ADP 476 plakalı otomobile ve yanındaki Ferhat T. (33) ile kardeşi Fatih T'ye (27) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ile iki kardeş, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, park halindeki otomobilin, kazada yaralanan Ferhat T'ye ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaUlaşımGüncelBanazAfyonUşakSon Dakika

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