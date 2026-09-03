Uşak Banaz'da takla atan otomobilin sürücüsü 66 yaşındaki Nevzat Kıdıman hayatını kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki sürücü Nevzat Kıdıman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kıdıman'ın yönetimindeki otomobil, Derbent köyü yakınlarında yol kenarındaki taşa çarpıp devrilmişti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nevzat Kıdıman (66) idaresindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yol kenarındaki taşa çarpıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kıdıman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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