Uşak Belediye Başkan Yardımcısına Adli Kontrol

31.03.2026 18:47
Rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci'nin de aralarında bulunduğu??????? 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ebru Yurtuluğ tutuklama, Serpil Keskin Ezberci, Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, tüm şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

9 şüpheli tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Yalım ile birlikte hakimliğe sevk edilen diğer şüpheliler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
19:47
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
