Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan 19 Mayıs Mesajı

(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Yalım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalım mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı gün, aynı zamanda ülkemizin geleceği olan gençlerimize emanet edilmiş en değerli mirastır. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil; inancın, azmin ve millet olma bilincinin en güçlü sembolüdür. Sevgili gençler, sizler bu ülkenin yarını, aydınlık geleceğisiniz. Cumhuriyetimizi koruyacak, daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü, sizlere olan güvenin en açık ifadesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."