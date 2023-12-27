 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak Belediyesi eski hizmet binası odalara tahsis edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Belediyesi eski hizmet binası odalara tahsis edildi

Uşak Belediyesi eski hizmet binası, 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bünyesindeki 12 odaya tahsis edildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni binanın esnaf odalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Binanın alt katı ise 'Yöresel Ürünler Çarşısı' olarak kullanılacak.

Uşak Belediyesi eski hizmet binası odalara tahsis edildi
27.12.2023 - 12:21,
Abone Ol

Uşak Belediyesi eski hizmet binası, 29 yıllığına Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve bünyesindeki 12 odaya tahsis edildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi eski hizmet binasında Uşak Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş ve meslek odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakın, yeni binanın esnaf odalarına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Odaların hem üyelerine hem de vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi, aynı zamanda da odaların bir arada merkezi bir konumda yer alabilmesi için böyle bir çalışma yürüttüklerini aktaran Çakın, binanın birliğe tahsis edildiği ifade etti.

Binanın, Uşak Belediyesi hizmet binası olmadan önce ticaret merkezi olarak hizmet verdiğini hatırlatan Çakın, restorasyon çalışmaları tamamlanan binanın alt katının da "Yöresel Ürünler Çarşısı" olarak kullanılacağını belirtti.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş da Çakın'ın esnafı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgili olarak kendileriyle istişare halinde olduğunu belirterek, "Bizim elimizi sıcak sudan soğuk suya sokmadan böylesi bir yeri bize tahsis ettiği için Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uşak Belediyesi, Uşak, Yerel yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Belediyesi eski hizmet binası odalara tahsis edildi - Son Dakika


13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Belediyesi eski hizmet binası odalara tahsis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement