Uşak Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uşak Belediyesi'nde Rüşvet Soruşturması

31.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

UŞAK Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerden Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dün gerçekleştirilen ikinci operasyonun ardından 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Keskin, Deniz Aydın, Ulaş Küçükakın ve Ebru Yurtuluğ hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: DHA

Uşak Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:42:16. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.