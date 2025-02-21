Uşak Belediyesi Personel Üniformalarını Kendi Dikimevinde Üretecek

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(UŞAK)- Uşak Belediyesi, kendi personel üniformalarını, bünyesinde hizmet veren Dokurevi'nde üretecek. Konuyla ilgili açıkla yapan Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Maliyetlerde en az yarı yarıya bir düşüş elde etmiş oluyoruz. Bu gerçekten özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlara göre çok büyük bir adım" dedi.

Uşak Belediyesi bünyesinde bulunan önemli merkezlerden Dokurevi'nde yeni bir hizmet başladı. Dokurevi'nde bulunan dikim atölyesinde kendi personel üniformalarını üreteceklerini söyleyen Başkan Yalım, "Buradaki arkadaşlarımız özveriyle çalışarak personel kıyafetlerini dikiyor. Bu sayede maliyetlerde en az yarı yarıya bir düşüş elde etmiş oluyoruz. Bu gerçekten özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlara göre çok büyük bir adım. Ben özellikle burada tüm hassasiyetleriyle bu kaliteli ürünleri imal eden personelime teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsine de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Şu anda alanında uzman beş personelin çalıştığı dikimevinde özel güvenliklerin ve sosyal tesislerde çalışan aşçı ve garsonların kıyafetlerinin hazırlandığını ifade eden Başkan Yalım, zaman içerisinde şoförler, temizlik personeli ve su kanal personeli gibi farklı alanlarda hizmet veren personelimizin de mesai boyunca giyeceği üniformaların burada hazırlanacağını kaydetti. Başkan Yalım, ayrıca ilerleyen zamanlarda Uşaksporlu futbolcuların formalarını da bu atölyede dikeceklerini söyledi.

Sanayi tipi makinelerin kullanıldığı dikimevi, düz dikiş, overlok, kesim makineleri ve ilik düğme makineleri kullanarak aslına uygun ürünler imal ediyor. Şu ana kadar özellikle güvenlik personelinin üçlü takımları ve sosyal tesis çalışanlarının kıyafetleri olmak üzere dokuz yüzden fazla ürünün tamamlanıp teslim edildiği dikimevinde bundan böyle çalışmalar devam ediyor.