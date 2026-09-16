Uşak'ta 46 yıllık terziye "Yılın Ahisi" ödülü verildi - Son Dakika
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Uşak'ta 46 yıllık terziye "Yılın Ahisi" ödülü verildi

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Uşak\'ta 46 yıllık terziye "Yılın Ahisi" ödülü verildi
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Uşak'ta Ahilik Haftası kutlamalarında 46 yıldır terzilik yapan 66 yaşındaki Yücel Karabulut'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Uşak'ta Ahilik Haftası kutlamalarında 46 yıldır terzilik yapan 66 yaşındaki Yücel Karabulut'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Serdar Kartal, ahiliğin, emeği ahlakla yücelten, ticareti vicdanla şekillendiren köklü bir hayat nizamı olduğunu söyledi.

Ahiliğin Anadolu'nun çarşılarına nizam verdiğini ve bu köklü ruhun hala yaşatıldığını aktaran Kartal, "Bu köklü mirastan aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde ülkemiz, üretimden sanayiye, savunma teknolojilerinden enerjiye kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği milli ve yerli atılımlarla, kendi gücüne güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren büyük ve güçlü Türkiye idealine kararlılıkla yürümektedir. Bu büyük yürüyüşte esnaf ve sanatkarlarımızın emeği, üretimi ve ortaya koyduğu değer son derece kıymetlidir." dedi.

Programda, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da birer konuşma yaptı.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, ahiliğin sadece bir meslek teşkilatı olmadığını, toplumu merkeze alan güçlü ahlak ve değerler sistemi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen 46 yıldır terzilik yapan Yücel Karabulut'a Vali Kartal tarafından cübbesi giydirilip, ödül verildi.

"Yılın Kalfası" seçilen Hasan Kalem'e ve "Yılın Çırağı" seçilen Menderes Demir'e de ödülleri verildi.

Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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