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Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışması: 3'ü işçi 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpışması: 3'ü işçi 7 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü işçi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Uşak\'ta işçi servisi ile otomobil çarpışması: 3\'ü işçi 7 kişi yaralandı
19.01.2024 - 23:53,
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Uşak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü işçi 7 kişi yaralandı.

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen M.K. (40) yönetimindeki 64 BH 736 plakalı midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. (60) idaresindeki 26 ADS 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y, (19), A.T.Y. (23) ve S.B. (49) ile midibüsteki işçilerden D.K. (58), F.K. (40) ve E.D. (22) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardımdan normale döndü.

Kaynak: AA
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