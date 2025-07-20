Uşak\'ta Orman Yangınına Müdahale

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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