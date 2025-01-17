Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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