Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada 1 kilo 355 gram kokain, 270 gram sentetik uyuşturucu, 110 bin 996 yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.