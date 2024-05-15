Uşak\'taki İtecik Tepesi\'nde Yılda 15 Gün Açan Lale Koruma Altında

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Uşak'taki İtecik Tepesi'nde yılda 15 gün açan lale, koruma çalışmalarıyla bölgede yayılıyor.

Uşak'a bağlı Kayaağıl köyü sınırlarında, mayıs ayının ikinci haftası açan İtecik lalesinin bulunduğu alan, 2020 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edildi. Daha sonra endemik türün zarar görmemesi için 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde lalenin açtığı 50 dekarlık alanın çevresi tel örgülerle çevrildi.

Koruma altına alınmasının ardından bölgede daha fazla çoğalan lale, bugünlerde kan kırmızısı rengiyle adeta görsel şölen sunuyor.

Endemik türün çiçeği, 15 günlük sürenin sonunda önce solmaya başlıyor, daha sonra yapraklarını döküyor.

Uşak Valisi Turan Ergün, AA muhabirine, İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyledi.

Lalenin Uşak'ın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ergün, "İtecik lalesinin açtığı alanın koruma alanı ilan edilmesinin ardından bu bitki bölgede daha da çoğaldı. Lalenin korunması için Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerimiz bölgede devriye faaliyeti yürütüyor. Bu türün kaybolmaması için büyük çaba gösteriyoruz. Son iki yıl içinde lalenin büyük bir alana yayıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Vali Ergün, lalenin kan kırmızısı rengiyle ilgili rivayeti ise şöyle anlattı:

"Kırmızının birçok türü var ama bu tam kan kırmızısı. Uşak biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda iki yıl düşman işgalinde kalmış. Özellikle yerel kahramanlarıyla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük öneme sahip illerimizden birisi. Şehrimiz Milli Mücadele'de çok şehit vermiş. Dolayısıyla Uşak'ta da çiçeğin rengiyle ilgili böyle bir inanış var. Kurtuluş Savaşı'nda yaralanan ve daha sonra şehit olan bir askerin kanı çiçeğin üzerine damlamış. Şehidin kanının bu laleleri boyadığı ve daha da kırmızı olduğu şeklinde rivayet ediliyor."

Laleyi koparmanın cezası 244 bin lira

Uşak'ın tabiat alanları, tarihi ve kültürel varlıkları, müzesi, kanyonları, doğal güzellikleriyle gezmeye ve görülmeye değer bir şehir olduğunu vurgulayan Ergün, İtecik lalesinin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Lalenin endemik bir tür olduğuna dikkati çeken Ergün, "Vatandaşlarımız laleyi görmeye gelebilirler. Görmelerine müsaade ediliyor. Giriş falan yasak değil. Ama koparmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bu laleyi koparmanın cezası 244 bin lira." diye konuştu.