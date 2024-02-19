Uşak Valiliği İl Özel İdaresi\'nden 5 iş makinesi ve 1 içme suyu tankeri hizmete sunuldu

Güncel

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından satın alınan 5 iş makinesi, 1 içme suyu tankeri ve 1 asfalt distribütörü hizmete sunuldu.

İl Özel İdaresi binasının bahçesinde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, araç filosuna yeni 7 araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nin makine parkında 156 iş makinesinin bulunduğunu aktaran Ergün, "Bu iş makinelerimizin bir kısmı eski. Bazıları düşük modelli olduğu için bakım ve onarım maliyetleri de ister istemez artıyor. Buna çare olarak 7 araç alımıyla bu işe başladık. 2024 yılında da aynı şekilde makine parkuru güçlendirme çalışmalarını sürdüreceğiz." dedi.

Alınan araçların maliyetinin 33 milyon 415 bin lira olduğunu belirten Ergün, iş makinalarının İl Özel İdaresi'nin gücüne güç katacağını, kırsal bölgelerdeki hizmetleri artıracağını kaydetti.

AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir de törende birer konuşma yaptı.

Daha sonra araçlar sürücülere teslim edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş de katıldı.