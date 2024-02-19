Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 1 içme suyu tankeri hizmete sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 1 içme suyu tankeri hizmete sunuldu

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi\'nden 5 iş makinesi ve 1 içme suyu tankeri hizmete sunuldu

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi, 5 iş makinesi, 1 içme suyu tankeri ve 1 asfalt distribütörünü satın alarak hizmete sundu. Uşak Valisi Turan Ergün, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni araçların araç filosuna katılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. İl Özel İdaresi'nin makine parkında bulunan eski ve düşük modelli iş makinelerinin bakım ve onarım maliyetlerinin arttığını ifade eden Ergün, 7 yeni araç alımıyla bu soruna çözüm bulduklarını söyledi. Alınan araçların maliyeti 33 milyon 415 bin lira olan Ergün, bu araçların İl Özel İdaresi'nin gücüne güç katacağını ve kırsal bölgelerdeki hizmetleri artıracağını vurguladı. Törende AK Parti Uşak Milletvekilleri ve İl Genel Meclisi Başkanı da konuşma yaptı. Ardından araçlar sürücülere teslim edildi.

19.02.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından satın alınan 5 iş makinesi, 1 içme suyu tankeri ve 1 asfalt distribütörü hizmete sunuldu.

İl Özel İdaresi binasının bahçesinde düzenlenen törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, araç filosuna yeni 7 araç kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nin makine parkında 156 iş makinesinin bulunduğunu aktaran Ergün, "Bu iş makinelerimizin bir kısmı eski. Bazıları düşük modelli olduğu için bakım ve onarım maliyetleri de ister istemez artıyor. Buna çare olarak 7 araç alımıyla bu işe başladık. 2024 yılında da aynı şekilde makine parkuru güçlendirme çalışmalarını sürdüreceğiz." dedi.

Alınan araçların maliyetinin 33 milyon 415 bin lira olduğunu belirten Ergün, iş makinalarının İl Özel İdaresi'nin gücüne güç katacağını, kırsal bölgelerdeki hizmetleri artıracağını kaydetti.

AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir de törende birer konuşma yaptı.

Daha sonra araçlar sürücülere teslim edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş de katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 1 içme suyu tankeri hizmete sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:10:30. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 1 içme suyu tankeri hizmete sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement