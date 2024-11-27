USCMO'dan Lübnan-Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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USCMO'dan Lübnan-Ateşkes Açıklaması

USCMO, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkese destek verirken Gazze'nin dahil edilmemesini eleştirdi.

27.11.2024 20:16
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NEW ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkese "ihtiyatlı" şekilde destek verirken buna Gazze'nin dahil edilmemesini ise "ölümcül eksik" olarak niteledi.

USCMO'dan İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Lübnan ateşkesinin tam ve adil bir şekilde uygulanmasına ihtiyatlı bir destek verildiği" belirtilerek, "Ancak İsrail apartheid hükümetinin Gazze'deki Filistinlilere yönelik devam eden soykırımını durduracak bir Gazze ateşkesinin derhal dahil edilmemesi durumunda ateşkes ölümcül bir şekilde eksik kalacak." denildi.

USCMO'nun Lübnan'daki sivillere yönelik günlük İsrail bombalamalarının tam, derhal ve sürdürülebilir bir şekilde sona erdirilmesini desteklediği kaydedilen açıklamada, işgalci İsrail birliklerinin tüm Lübnan topraklarından derhal ve tamamen çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal'in "Bu ilan edilen ateşkesle İsrail apartheid hükümetinin Lübnan'da masumlara yönelik günlük katliamlarının sona ermesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu gelişme, Gazze'deki Filistinlilere yönelik devam eden İsrail-ABD soykırımına derhal bir son verilmediği sürece ölümcül bir kusura sahiptir." ifadeleri paylaşıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel USCMO'dan Lübnan-Ateşkes Açıklaması - Son Dakika

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