Üsküdar'da Güvensiz Çatı Tadilatı - Son Dakika
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Üsküdar'da Güvensiz Çatı Tadilatı

4 katlı apartmanın çatısında iş güvenliği olmadan tadilat yapan işçiler görüntülendi.

06.12.2024 14:18
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Üsküdar'da, 4 katlı apartmanın çatısında iş güvenliği olmadan tadilat yapan işçiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında tadilat yapan işçilerin tedbir almadan can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 3 işçinin çatıda çalışması, işlerden birinin kenardaki su akarlarını düzeltirken diğerinin bağlı olduğu ipi tutması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Güvensiz Çatı Tadilatı - Son Dakika

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