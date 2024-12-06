Üsküdar'da, 4 katlı apartmanın çatısında iş güvenliği olmadan tadilat yapan işçiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında tadilat yapan işçilerin tedbir almadan can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde çalışması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 3 işçinin çatıda çalışması, işlerden birinin kenardaki su akarlarını düzeltirken diğerinin bağlı olduğu ipi tutması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Güvensiz Çatı Tadilatı - Son Dakika
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