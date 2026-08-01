Üsküdar'da McDonald's Protestosu 300. Gününde

Üsküdar'da, bir mahallede şubesi açılan McDonald's'a yönelik protestolar 300'üncü gününde devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde açılan McDonald's şubesine karşı eylemlerini sürdüren mahalle sakinleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Mahallemizde McDonald's istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Protesto sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Burada konuşan ilahiyatçı yazar Abdurrahim Şen, "Bugün, Gazze'de devam eden soykırımın faillerini, destekçilerini ve işbirlikçilerini boykot ettiğimiz bu çok değerli, çok kıymetli nöbetinizin 300. günü. Çok anlamlı, çok değerli, çok kıymetli bir sebat. Bu kararlılığınızdan dolayı Rabbim sizleri cennetiyle mükafatlandırsın inşallah." dedi.

Nöbeti Gazze'de tutmayı, Mescid-i Aksa'ya bedenlerini ve canlarını siper etmeyi arzu ettiklerini belirten Şen, programa katılan kadın, erkek ve çocukların tamamının da Aksa ve Gazze'deki Filistinliler için canlarını ortaya koymaya hazır olduğundan kuşku duymadığını ifade etti.