Üsküdar'da Polisle Çatışma: Emekli Asker ve Oğlu Yaralı - Son Dakika
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Üsküdar'da Polisle Çatışma: Emekli Asker ve Oğlu Yaralı

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Üsküdar'da tartışma sırasında emekli asker ve oğlu, polise saldırdı; polis karşılık verince yaralandılar.

23.10.2024 13:11
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(İSTANBUL)- Üsküdar'da bir tartışma sırasında polise çekiçle saldırdığı ve silah çektiği öne sürülen emekli asker ve oğlu vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayda bir polisin çekiçle, emekli asker ve oğlunun da polisin karşılık vermesi sonucu kurşunla yaralandıklarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde bir marketin önünde sabah saatlerinde emekli asker Y.T.O. ve oğlu K.O. ile polisler arasında tartışma yaşadı. İddiaya göre, emekli asker çekiçle polise saldırmak istedi. Oğlu ise belindeki silahı çıkartıp ateş açtı. Polis ateşle karşılık verdi. Olayda bir polisin çekiçle, emekli asker ve oğlunun da silahla vurularak yaralandığı açıklandı.

Emniyetten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 23.10.2024 tarihinde Üsküdar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana gelen 'silahlı yaralama' olayı ile ilgili olarak; Olayda; 2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.'nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır. Yaralı şahısların hastaneye intikali sağlanmış, şahısların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Polisle Çatışma: Emekli Asker ve Oğlu Yaralı - Son Dakika

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