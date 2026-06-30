Üsküdar'da Servis Minibüsü Yandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Servis Minibüsü Yandı

Üsküdar\'da Servis Minibüsü Yandı
30.06.2026 21:22
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Üsküdar'da seyir halindeki bir servis minibüsü yandı. İtfaiye olaya müdahale etti.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki servis minibüsünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Sokağı'nda seyreden servis minibüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Bunun üzerine şoför aracı yolun kenarına çekip minibüsten indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Üsküdar, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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