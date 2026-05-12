Önünü kestiği araca saldırdı, "Karakola gel" diye bağırdı

12.05.2026 11:40
Üsküdar'da trafikte "yol verme" nedeniyle başlayan tartışmada bir sürücü, önünü kestiği araca saldırıp camını ve kaputunu yumrukladı. Saldırgan sürücü daha sonra "Karakola gel" diyerek bağırdı. Yaşananlar diğer sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Altunizade Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında Mehmet K. (45), aracıyla oğlunu okula bıraktıktan sonra caddede ilerlemeye başladı. Cadde sonunda bulunan otoparkın olduğu noktadan U dönüşü yapan Mehmet K., bu sırada bir aracın sürücüsünün dönüş yapılmayan yerden dönmeye çalıştığını gördü. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücü, aracıyla Mehmet K.'nin aracının önünü kesti.

CAMA VE KAPUTA YUMRUK ATTI

Araçtan inen sürücü, Mehmet K.'ye hakaret ettikten sonra aracın şoför camına iki kez, kaputuna sert şekilde yumruk attı. Sürücü daha sonra 'Karakola gel' diyerek diğer sürücüye bağırdı. O anlar Mehmet K. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından polis merkezine giden Mehmet K., kendisine hakaret ettiğini ve aracının önünü kestiğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu. Mehmet K.'nin olay nedeniyle aracında herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
