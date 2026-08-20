USS George Washington Orta Doğu'da - Son Dakika
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USS George Washington Orta Doğu'da

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USS George Washington uçak gemisi, ABD'nin Orta Doğu'daki yeni görevine başladı.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün yerini alacak olan USS George Washington uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan açıklamada, George Washington uçak gemisinin yeni görev yeri olan Orta Doğu'ya çarşamba günü vardığı belirtildi.

Açıklamada, "George Washington Uçak Gemisi Saldırı Grubu, dün CENTCOM operasyon bölgesine ulaştıktan sonra planlanan görev kapsamında Orta Doğu'da faaliyetlerine başladı." ifadesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, uçak gemisinin Basra Körfezi'nden geçerken güvertesinin üzerinde görünen savaş uçaklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı.

Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığına yönelik tartışmaların ardından Pentagon, bölgeye George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, George Washington, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel USS George Washington Orta Doğu'da - Son Dakika

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