Usta'dan Faiz Eleştirisi

(ANKARA) - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, artan faiz giderlerine ilişkin iktidarı eleştirdi. Usta, yüksek faiz yükünün yalnızca bugünkü politikaların değil, önceki ekonomi yönetimlerinin de sonucu olduğunu ifade etti.

Kamu maliyesindeki faiz giderleri üzerinden ekonomi yönetimini hedef alan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ödenen devasa faiz, evet, yalnızca bugün izlenen politikaların sonucu değil. Bakan Berat Albayrak ve Bakan Nureddin Nebati döneminde başlayan ve büyütülen bir sorundur. Ancak Son 3 yıldır izlenen programın, büyük eksikliklerinin olması ve faizlerin bir türlü düşürülememesi de tuz biber ekmiştir. İktidar işine gelince 2002'den beri kesintisiz iktidar olmayla övünüyor, işine gelmeyince de belli dönemlere suç atıp sıyrılmaya çalışıyor."

Muhasebesel deyip konu kapatılamaz. Milletin parası faize, tefecilere gitti mi gitmedi mi? Günü kurtarmak için attığınız her adım işte bu şekilde, çoğu zaman da yıllar sonra, büyük büyük problemler olarak karşımıza çıkıyor. Faizde de böyle oldu, İstihdam da böyle oldu, Üretmeyen bir ekonomi yapısı da, Nüfus artış hızının düşmesi de... Yarın da dış politikalarınız yüzünden büyük bedeller çıkacak karşımıza. Sadece iktidarının devamını düşünerek hareket edenler, ülkenin yarınlarına problem ekip, büyütüyor."