Usta'dan Faiz Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta'dan Faiz Eleştirisi

17.02.2026 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Başkanı Usta, yüksek faiz giderlerini iktidar politikalarına ve önceki yönetimlere bağladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, artan faiz giderlerine ilişkin iktidarı eleştirdi. Usta, yüksek faiz yükünün yalnızca bugünkü politikaların değil, önceki ekonomi yönetimlerinin de sonucu olduğunu ifade etti.

Kamu maliyesindeki faiz giderleri üzerinden ekonomi yönetimini hedef alan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ödenen devasa faiz, evet, yalnızca bugün izlenen politikaların sonucu değil. Bakan Berat Albayrak ve Bakan Nureddin Nebati döneminde başlayan ve büyütülen bir sorundur. Ancak Son 3 yıldır izlenen programın, büyük eksikliklerinin olması ve faizlerin bir türlü düşürülememesi de tuz biber ekmiştir. İktidar işine gelince 2002'den beri kesintisiz iktidar olmayla övünüyor, işine gelmeyince de belli dönemlere suç atıp sıyrılmaya çalışıyor."

Muhasebesel deyip konu kapatılamaz. Milletin parası faize, tefecilere gitti mi gitmedi mi? Günü kurtarmak için attığınız her adım işte bu şekilde, çoğu zaman da yıllar sonra, büyük büyük problemler olarak karşımıza çıkıyor. Faizde de böyle oldu, İstihdam da böyle oldu, Üretmeyen bir ekonomi yapısı da, Nüfus artış hızının düşmesi de... Yarın da dış politikalarınız yüzünden büyük bedeller çıkacak karşımıza. Sadece iktidarının devamını düşünerek hareket edenler, ülkenin yarınlarına problem ekip, büyütüyor."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Usta'dan Faiz Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:25:29. #7.11#
SON DAKİKA: Usta'dan Faiz Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.