Usta Öğreticiler Ekonomiye Katkı Sağlıyor

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MEUS-FED Genel Başkanı Ünver: "Usta öğreticiler ülke ekonomisine, kamu düzenine hayati katkılar sunmuştur"

ANKARA - Meslek Eğitimcileri Ustaöğreticiler Federasyonu Genel Başkanı Canan Ünver, "Usta öğreticiler ülke ekonomisine, kamu düzenine hayati katkılar sunmuştur" dedi.

Halk eğitim merkezlerinde, usta öğreticilerinin kota sebebiyle görev alamamalarına tepki gösteren MEUS-FED temsilcileri, Ankara Çankaya'daki Anıtpark'ta bir araya gelerek, usta öğreticilerin özlük haklarının korunması için basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamalarda bulunan MEUS-FED Başkanı Canan Ünver, "Usta öğreticiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçi olarak sayılmamaktadır. Maalesef yeni yayınlanan yönetmelikte de usta öğreticilerin statüsü hakkında bir tanım bulunmamaktadır. Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını döneminde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının maske ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde usta öğreticiler marifetiyle karşılanmış ve ülke ekonomisine, kamu düzenine hayati katkılar sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Halk eğitim kurslarının sınırlanması eğitim hakkının engellenmesi anlamına gelmektedir"

Başkan Ünver, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmeliğin eğitime kısıtlılık getirdiğini iddia ederek, "Milli Eğitim Bakanlığını, yayınladığı yönetmelik ile ve uyguladığı bütçe yoksunluğu gerekçesi ile yaygın eğitimde uygulamaya koyduğu kısıtlamalarla gençlerin ve yetişkinlerin eğitim hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada bütçe bitti adı altında halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara sınırlama getirilmesi her yaştan yurttaşların eğitim hakkının engellenmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Program, açıklamalarının ardından özel gereksinimli çocukların sergilediği halk oyunu performansı ile son buldu.