Ustaoğlu'ndan Erkoyuncu'ya Ziyaret
Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, PANKOBİRLİK Başkanı Erkoyuncu ile tarım konularını görüştü.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu ziyaret etti.
Başkan Ustaoğlu ile Erkoyuncu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, bölge çiftçilerinin beklentileri ve tarım sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gerçekleştirilen genel kurulun ardından hayırlı olsun dileklerini ileten Ustaoğlu, gazetecilere, çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü ve üreticilerin desteklenmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.???????
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