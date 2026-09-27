Uttar Pradeş'te 60 saat süren yağışlar 56 can aldı, 46 kişiyi yaraladı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar eyaletin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eyalet yetkilileri, 60 saat boyunca aralıksız devam eden yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 56 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yağışlar nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten yetkililer, 1000'den fazla evin de zarar gördüğünü aktardı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin bazı kesimlerinde ani sel riski bulunduğuna işaret edilerek, yağışların bugün de devam edebileceği uyarısı yapıldı.