Uttarakhand'ın Chamoli ilçesinde helikopter düştü, pilotla birlikte 6 kişi öldü

Uttarakhand'ın Chamoli ilçesinde helikopter düştü, pilotla birlikte 6 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uttarakhand'ın Chamoli ilçesinde sivil helikopter düştü, pilot dahil 6 kişi hayatını kaybetti. Chamoli Emniyet Müdürü Panwar, arama kurtarmada 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklarken kazanın nedeni soruşturuluyor.
YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 6 kişi hayatını kaybetti.
Uttarakhand'ın Chamoli ilçesine bağlı Joshimath kasabası yakınlarında sivil bir helikopter düştü.
Chamoli Emniyet Müdürü Surjit Singh Panwar, yerel saatle 13.12'de havalanan helikopterle 13.14'te irtibatın koptuğunu açıkladı.
Panwar, arama kurtarma çalışmalarında pilotun da aralarında bulunduğu 6 kişinin tamamının cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.
Helikopterin kötü hava koşulları sırasında kaybolduğu belirtilirken, kazanın nedeni soruşturuluyor.
Eski Uttarakhand Başbakanı ve Kongre Partisi lideri Harish Rawat, eyalette son yıllarda yaşanan helikopter kazalarının soruşturulması çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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