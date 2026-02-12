Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu - Son Dakika
Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
12.02.2026 14:29
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan Kocagür köyünde vahşet yaşandı. 17 yaşındaki genç, annesiyle tartışan üvey babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katil zanlısı genç gözaltına alınırken yaşananlar köy halkını derinden etkiledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde dün gece saatlerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi H.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

ÜVEY BABASINI KATLETTİ

H.Ç.'nin oğlu Y.S.A. (17) da tartışmaya dahil oldu. Bu sırada Y.S.A. evde bulunan av tüfeğiyle Emrullah Çiloğlu'na ateş açtı. Emrullah Çiloğlu, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Emrullah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Emrullah Çiloğlu'nu (Sağda), H.Ç. (Solda)

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Y.S.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.S.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Baba, Biga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    yazık olmuş cocuğa 3 0 Yanıtla
  • Fatma BALCI Fatma BALCI:
    Suç annenin kıyamam yaa çocuğa yazık olmuş?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu - Son Dakika
