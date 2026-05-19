DP'li Uysal'dan 19 Mayıs mesajı: Mahiyetini kavramalıyız

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "19 Mayıs anacağımız bir gün olmaktan öte mahiyetini kavramamız gereken, anbean irdeleyip günümüze kılavuz etmemiz gereken bir gündür" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uysal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, Türk milletinin ayağa kalktığı gündür bugün. ve hiç bitmeyecek bir misaldir dünyaya; çöktü, düştü, bitti denildiği an Türk milleti direnecektir, dirilecektir. Falih Rıfkı Atay güzel bir biçimde özetlemiştir vaziyeti. Şöyle der; '19 Mayıs'ta iki şey düşünmekten kalamayız: Ne'den kurtulduk, 'nasıl' kurtulduk? Bu iki sualin cevabında bütün gelecek zaman vazifelerinin sırları saklıdır. Bir millet nasıl gözü kapalı, elleri bağlı, mezar ağzına kadar sürüklenip gelir ve ölümün pençesi ciğerine kadar işledikten sonra dahi yine nasıl kendini kurtarabilir, 19 Mayıs'tan önceki ve sonraki günlerin tarihi bize bunları öğretmiştir.'"

Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, onların taşıdığı azmi ve kararlılığı, millet ve vatan sevgisini taşıyan Bandırma Vapuru Samsun'a vardığında, düşmana karşı kazanılacak galibiyetin ilk merhalesi aşılmıştı; kader diye dayatılana razı gelmemek, Türk milletinin kendi kaderini tayin edebileceğine, esarete boyun eymeyeceğine inanmaktı bu merhale. 19 Mayıs'ta fiilen başlayan mücadele silahla, topla, tüfekle değildi. Korkuya karşı cesaretle, yokluğa karşı inançla, zorluğa karşı azimle sürecek bir mücadele işte o gün başladı.

"BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Büyük Atatürk, Türk milletinin karakterini bilerek attığı adımla bizlere, aziz milletimize kabiliyetini göstermişti. İşte bugün, bir asır sonra her bir yıl dönümü bizlere sadece kim olduğumuzu göstermekle kalmıyor, nelere muktedir olacağımızı da anlatıyor. Milletimiz yine yokluğa, yoksulluğa, umutvar olduğunda yeni bir mücadelenin nüvesi olacağından korkularak umutsuzluğa hapsedilmişken 19 Mayıs anacağımız bir gün olmaktan öte mahiyetini kavramamız gereken, anbean irdeleyip günümüze kılavuz etmemiz gereken bir gündür.

İşte bu fikirle bizler, milletimizin bugün mahkum edilmek istendiği her zorluğa rağmen umudumuzu koruyoruz; bile isteye içine düşürüldüğümüz siyasal, ekonomik ve idari cendereden, bu hukuksuzluk ve keyfiyetten kurtulacağımıza, milletimizin kaderinin bir kişinin iki dudağı arasında daha fazla kalmayacağına inanıyoruz. ve böyle emsal günleri, milletimizi mücadeleye sevk edecek mahiyetteki önemli tarihleri kutlamak istemeyen iradenin korkusunun bu günlerin milletimizin içindeki ateşi yakma kudreti olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle bu günlere daha büyük coşku ile sahip çıkmak, anmak, anlamak ve idraklerimizi tazelemek gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta bugünü kendine doğum günü bilen, Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimize azmin ve kararlılığın ne büyük bir kudret olduğunu liderliği ile gösteren Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu mücadelede kendisine yarenlik eden, inancını paylaşan cümle büyüklerimizi ve şehitlerimizi rahmetle ve en içten minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun."